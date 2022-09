Diana Lopes, concorrente do ‘Big Brother’, TVI, partilhou com os colegas da casa que foi traída por um namorado de longa data com prostitutas. A empresária descobriu tudo através de um grupo de Whatsapp que o companheiro tinha com amigos.



“O nome do grupo era ‘Os maiores traidores de sempre’. (...) Foram a uma casa de meninas e já era uma coisa normal pelo que eu percebi. Tinha mensagens de meter Coca-Cola em sítios estranhos, vídeos… Liguei-lhe, esqueçam, foi terrível”, partilhou com os colegas. “Houve quem conseguisse perdoar, eu não consegui. Eram para aí 16 homens”.