Diana Lopes do 'Big Brother' teve cancro aos 13 anos

Diana Lopes protagonizou um dos momentos mais emotivos da gala do ‘Big Brother’ (TVI) do passado domingo. A concorrente de 28 anos partilhou que foi diagnosticada com cancro aos 13 anos. “Com 12 anos pesava pouco, entre os 23 e os 25 quilos. Comecei a sentir muitas dores nos ossos. Um ano depois descobri que tinha um cancro linfoma dórico num grau bastante avançado. Tive muita sorte porque, no meio do azar todo, não atingiu os órgãos. Foram quase dois anos de tratamento”, revela.









Também Miro Vemba participou no segmento ‘Curva da vida’ e contou que a ex-namorada, com quem teve uma filha, Kendra, de quatro anos, o traiu e que a paternidade dele foi colocada em causa. “Abri o Facebook e vi várias mensagens de uma pessoa a dizer ‘também sou marido da tua mulher e acho que essa filha é minha’”, recordou. O jovem de 25 anos revelou que optou por não realizar teste de ADN. “Acreditei na palavra dela, não parei de apoiar a minha filha.”