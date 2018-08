Diana Monteiro ousada e sensual no Algarve

Cantora conta com 145 mil seguidores nas redes sociais.

Por Carolina Cunha | 01:30

Adepta de um estilo de vida saudável, Diana Monteiro mostra uma silhueta invejável e curvas arrasadoras que fazem subir as temperaturas nas redes sociais. A desfrutar de alguns dias de descanso no Algarve, a cantora, e também modelo, aposta em biquínis reduzidos e fotografias que primam pela sensualidade e ousadia e prova que os anos continuam a não passar por si."Não me canso disto e está quase a acabar, por isso vai ser overdose de fotos minhas na praia e na piscina", pode ler-se na descrição de uma das publicações da cantora, que se mostra orgulhosa do seu corpo.