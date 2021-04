a notícia completa no Vidas

Em novembro de 2020, Cristina Ferreira lançou o livro 'Pra Cima de Puta' onde expôs os insultos e ofensas que recebe nas redes sociais. Quando falou sobre o tema no 'Jornal das 8', na TVI, a 28 de novembro, a apresentadora mostrou-se sensibilizada com as vítimas de bullying e garantiu que as verbas do livro seriam destinadas a instituições.Cerca de cinco meses depois, ainda. A 'Sábado' tentou perceber com a editora do livro de Cristina Ferreira mas a resposta não foi concreta., garantiu a Contraponto.