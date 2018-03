Cantor respondeu com ironia a publicação de fã e perguntou-lhe se copiou num teste.

Por Daniela Espírito Santo | 13:01

A resposta chamou a atenção nas redes sociais e já reúne mais de seis mil republicações e nove mil "gostos". Muitos responderam ao cantor com imagens animadas, surpreendidos com a brincadeira (e com a resposta à letra). "És o maior, Diogo!", disse uma delas, com uma imagem de aprovação. "Diogo Piçarra para presidente", desejou outra, entre palmas.

Diogo Piçarra foi acusado de plágio no tema que levou ao Festival RTP da Canção e acabou por desistir do concurso , mas não perdeu o sentido de humor.Alvo de diversas piadas e críticas sobre "A Canção do Fim", que foi comparada a uma canção religiosa , Diogo Piçarra não parece estar afetado pela polémica e continua a responder aos fãs nas redes sociais, mesmo quando o assunto é plágio.No passado sábado, uma fã escreveu no Twitter que a última pergunta do seu teste de Formação Musical "era sobre o suposto plágio do Diogo Piçarra". O cantor (ou a sua equipa de social media) encontraram o twit e resolveram responder à letra. "Copiaste?", questionou Piçarra.