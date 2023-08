irá decorrer no próximo dia 3 de setembro.

Diogo Piçarra e Mel Jordão, juntos há nove anos, casaram esta terça-feira no Algarve. O cantor, de 32 anos, e a influencer e maquilhadora, de 37, deram o nó no mesmo dia em que começaram a namorar, 1 de agosto."Oficialmente Mr & Ms Piçarra. PS: um mês para a boda", escreveram numa publicação no Instagram.O casal tem uma filha em comum, Penélope, de três anos.A boda