Diretor-criativo da Moschino morre nove dias depois de assumir o cargo

"Não há palavras para descrever a dor que estamos a sentir neste momento dramático. Hoje, resta-nos a responsabilidade de dar continuidade ao que a sua imaginação e criatividade apenas imaginaram", lê-se no comunicado de Massimo Ferretti, presidente da Aeffe, divulgado no Instagram.O estilista trabalhou na Gucci durante 20 anos e anunciou no mês passado que ia assumir um novo cargo na Moschino a partir de dia 1 de novembro. Esperava estrear a primeira coleção da marca na semana da Moda de Milão, que acontece em fevereiro.As causas de morte não foram divulgadas.