Djaló compara namorada com Luciana Abreu

Futebolista diz que agora vive a relação com “mais intensidade”.

18:59

Apaixonado pela moçambicana Daisy Gonçalves há cerca de três meses, Yannick Djaló acedeu ao pedido da jovem para participar num vídeo em direto para o seu Instagram. O tema foi: ‘o doce e o amargo do relacionamento à distância’. Os dois responderam às perguntas dos seguidores que estavam a assistir e falaram da relação que vivem. Quando questionado sobre o que faz falhar um namoro à distância, o jogador do Vitória de Setúbal acabou por fazer confissões sobre o seu casamento com Luciana Abreu.



"A falta de confiança foi sem dúvida o grande motivo da minha separação", disse, recordando os tempos em que esteve a jogar nos Estados Unidos e Lucy continuou em Portugal com as filhas. "Sinto que esta relação que tenho contigo é muito mais vivida. Não querendo menosprezar a outra parte, vivo esta relação com muito mais intensidade e sinto uma vontade maior de ambas as partes em estarmos mais interligados."



Mas o ex-jogador do Sporting não ficou por aqui e também falou sobre ciúmes. "Bem, nunca fui muito ciumento, para ser sincero", começa por desvendar. "Atualmente, com esta menina, sinto um pouco mais, por causa da distância, mas sei que ela se esforça bastante para que o nosso contacto seja assíduo. Volta e meia há um ciumezinho, mas são coisas normais."



Daisy também se pronunciou e admitiu que tem sido difícil gerir as saudades. "Já temos uma agenda em que apontamos os dias, são 18 dias que estamos afastados e ninguém imagina o que custa, é uma tortura." No entanto, acabou por confessar que tem conseguido manter a paixão acesa. "Há muitas coisas que se podem fazer virtualmente", revelou, sorridente.



Desde que começou a namorar com Yannick Djaló, Daisy Gonçalves já esteve várias vezes em Portugal. O futebolista faz questão de fazer a blogger sentir-se integrada na vida, por isso, já a apresentou a alguns amigos. Além disso, já a levou a um evento público, o aniversário da relações- -públicas Flávia Moreira, no qual se mostrou muito apaixonado.



O filho de Djaló, Chrystyan, fruto da relação com Ana Sofia Miguel, também tem uma relação próxima com Daisy. E a família da moçambicana também já conhece o atleta. Aliás, Daisy celebrou o seu 31.º aniversário, no mês passado, numa festa de arromba em Lisboa, na qual juntou algumas das pessoas mais importantes da sua vida.