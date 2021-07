Doce: o drama da banda que seduziu Portugal

Portugal, década de 80. Um País ainda a preto e branco era assaltado por um rasgo de luz brilhante na primeira emissão a cores do Festival da Canção. Quatro jovens apresentavam-se em palco com visuais incandescentes e uma dança arrojada… Assim nasciam as Doce. Fátima Padinha, Teresa Miguel, Laura Diogo e Lena Coelho foram as protagonistas de uma nova roupagem na música portuguesa.Gravaram êxitos como ‘Amanhã de Manhã’, ‘Ali Babá’ ou ‘Ok Ko’, temas que entraram na memória dos portugueses e continuam intemporais. Quarenta anos depois como estão, afinal, as quatro mulheres que revolucionaram o País? "As Doce são como os amigos de escola, gostamos imenso e dizemos que vão ficar para vida. No nosso caso, seguimos vidas diferentes. Às vezes gostávamos de estar mais com as pessoas, mas nem sempre é possível", reconheceu Lena Coelho à ‘Vidas’. A ex-colega de banda Fátima Padinha acrescenta: "A minha relação com a Teresa é de irmãs. Somos muito próximas e unidas para tudo. Com a Laura falo muito bem. Com a Lena não tenho contacto..."