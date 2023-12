Mafalda Castro, de 29 anos, está afastada da TVI há mais de um mês devido a um problema de saúde.



O CM sabe que a apresentadora teve Covid-19 e depois uma infeção nos rins. E é esta doença a responsável pelo atraso no seu regresso à antena, embora a autorização médica deva chegar muito em breve.



Ainda há pouco mais de uma semana, no podcast que tem com o namorado, Rui Simões - ‘Bate Pé’ -, Mafalda Castro recusou revelar a doença.









