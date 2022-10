A mãe de Cristiano Ronaldo chegou a Lisboa na segunda-feira e tem passado estes dias com algumas amigas e as filhas, Elma e Katia. O CM surpreendeu Dolores Aveiro, esta quarta-feira, por volta das 09h30, numa padaria da zona Norte da capital, onde acabou por ficar menos de uma hora. Ao que o CM apurou, esse tem sido um ritual da matriarca do clã, durante toda a semana - e ficará até ao início da próxima.









