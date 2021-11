Dolores Aveiro não conteve a emoção quando percebeu que a filha mais nova, Katia Aveiro, tinha vindo de propósito do Brasil, de surpresa, para marcar presença num jantar solidário, no Funchal, na noite de sábado.Enquanto a matriarca do clã estava sentada à mesa, Katia surgiu a cantar, vestida de preto, no salão do Casino Park Hotel.