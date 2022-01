Dolores Aveiro comovida com mensagem de parabéns de Cristiano Ronaldo

Muitos parabéns à melhor mãe do Mundo, uma guerreira que sempre me ensinou a não desistir, a melhor avó que os meus filhos alguma vez poderiam sonhar ter… Amo-te muito, minha mãe! Beijo!", escreveu o craque no Instagram.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo celebrou a Passagem de Ano em Manchester, no Reino Unido, mas não deixou passar em branco o aniversário da mãe, Dolores Aveiro, que celebrou 67 anos no dia 31 de dezembro. O craque português deixou uma mensagem à mãe nas redes sociais.Dolores Aveiro ficou bastante comovida com a mensagem do filho e o momento foi gravada pela filha Katia Aveiro.