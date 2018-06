Dolores Aveiro é protagonista no vídeo de campanha do SNS24

Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, é a nova protagonista do anúncio do SNS24.



A campanha mostra Dolores a ligar para a linha de apoio do Serviço Nacional de Saúde, fazendo uma 'queixa' sobre as dores de uma lesão do filho "Boa tarde, é o meu menino. Estou a vê-lo agarrado à canela com dores!".



A especialista de saúde acaba por lhe peguntar onde se encontra o filho da senhora, ao qual Dolores responde: "Não, não está, minha senhora. Está na Rússia".