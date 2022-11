A matriarca do clã Aveiro, Dolores, foi ao concerto de Tony Carreira na Altice Arena, em Lisboa, e, no final, fez questão de ir dar um abraço ao cantor. A mãe de Cristiano Ronaldo foi com o comentador do ‘Manhã CM’ Léo Caeiro, que partilhou esta foto dos três. Nas redes sociais, Dolores Aveiro escreveu que o espetáculo a que assistiu “valeu a pena”.

