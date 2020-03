Dolores Aveiro transferida para hospital privado na Madeira

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, foi esta segunda-feira ao final do dia transferida do Hospital Dr. Nélio Mendonça para um hospital privado.A filha de Dolores, Elma Aveiro, que celebra esta terça-feira 47 anos, entrou no hospital pelas 12h40.A matriarca da família deverá ficar pelo menos na próxima semana no Hospital Particular da Madeira, uma unidade privada inaugurada em 2019.De recordar que Dolores sofreu um AVC isquémico na semana passada tendo estado a recuperar no Hospital Dr. Nélio Mendonça. A família tem estado unida e visitado várias vezes Dolores ao hospital.