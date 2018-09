Mãe de Cristiano Ronaldo Publicou fotos com os bebés e o filho mais velho de CR7.

18:53

Clique na imagem para saber mais





Dolores Aveiro está de visita a Turim e fez-se fotografar com os quatro filhos de Ronaldo. Uma primeira imagem publicada pela mãe de CR7 no Instagram mostra-a com Eva, Matteo e Alana Martina. Numa segunda imagem, aparece com Cristianinho.