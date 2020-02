Dolores dá bênção para o enlace de Cristiano Ronaldo e Georgina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Depois de dois anos de divergências, clima de tensão e mágoas por curar, Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez enterraram definitivamente o machado de guerra. O sinal de que a harmonia voltou à família Aveiro foi dado no dia de São Valentim, quando Gio se mostrou na cozinha com a sogra a aprender a cozinhar o prato favorito de Cristiano Ronaldo: bacalhau à Brás.Segundo oapurou, as pazes partiram de um esforço ...