Dolores e Georgina amigas na bancada em Turim

Mãe de CR7 sentou-se ao lado da nora para assistir ao jogo da Juventus.

08:55

Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez voltaram a sentar-se lado a lado. A mãe e a namorada de Cristiano Ronaldo assistiram juntas, este sábado, em Turim, ao jogo entre a Juventus e o SPAL, no qual o avançado português marcou mais um golo, o nono na Série A.Dolores Aveiro e Gio não só estiveram uma ao lado da outra, como passaram a ideia de que o mau ambiente entre ambas é coisa que já fará parte do passado. Em vários momentos as duas foram mesmo fotografadas muito sorridentes.