Mãe e namorada de CR7 nem sequer se falaram.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

A primeira visita de Dolores Aveiro a Turim, para ver o filho e os netos, não correu da melhor maneira. O mal-estar entre a mãe de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continua a dar que falar e as duas nem sequer se falaram no estádio da Juventus, onde estiveram a assistir ao jogo do clube contra o Bolonha.As imagens das duas na bancada mostram bem o ambiente tenso que existe no seio da família, que já dura há vários meses.