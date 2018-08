Em guerra com a nora, a mãe de Cristiano Ronaldo não viaja até Itália.

Por Rute Lourenço | 01:30

A guerra entre Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez parece ter deixado as suas marcas. Este sábado, a matriarca do clã Aveiro voltou a estar ausente num momento importante da vida do filho: a sua estreia ao serviço da Juventus.De férias no Algarve, a mãe de Cristiano Ronaldo desejou boa sorte a CR7 através das redes sociais, mas os seguidores não deixaram de notar o afastamento.