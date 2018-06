Dolores partilha foto de filhos de Ronaldo e surpreende seguidores

"Como a Eva está grande", pode ler-se nos comentários da publicação.

Dolores Aveiro partilhou esta quarta-feira uma fotografia nas redes sociais com os filhos mais novos de Cristiano Ronaldo, os gémeos Mateo e Eva, e Alana Martina, e acabou por surpreender os seguidores com o rápido crescimento dos meninos.



A pequena Eva foi quem surpreendeu mais os fãs da mãe de Cristiano Ronaldo no Instagram.





