Cristiano Ronaldo comemora, no domingo, o seu 38.º aniversário e, para além da família - Georgina Rodríguez e filhos - e dos mais próximos - a irmã de Gio, Ivana, e a amiga Elena - que o acompanham diariamente em Riade, Arábia Saudita, apenas contará com a presença da mãe, Dolores Aveiro.



A mãe de CR7 viajou da Madeira para Lisboa esta sexta-feira e estava previsto seguir depois com destino à Arábia Saudita.









