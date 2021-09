"Não quero saber sobre essas coisas. Não vou falar." Foi assim que Dolores Aveiro, contactada pelo CM, reagiu às notícias ontem avançadas pela imprensa espanhola e que a apontam como a grande culpada pelo facto de Cristiano Ronaldo permanecer solteiro.De acordo com as informações veiculadas por títulos espanhóis como ‘Marca’ ou ‘A Semana’, um amigo do craque português garantiu que a matriarca do clã Aveiro não quer que o filho oficialize a sua relação com a modelo espanhola.