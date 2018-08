Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dolores volta a provocar Georgina com novo 'gosto' em comentário ofensivo

Guerra continua entre sogra e nora.

10:01

Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez estão em guerra aberta. Depois dos 'gostos' nas fotos de Irina, e do 'gosto' num comentário onde uma fã chamava 'vaca' a Georgina, a mãe de Cristiano Ronaldo volta a dar que falar.



"D.Dolores! Está na hora de ir para Itália pôr ordem no galinheiro! A outra o que quer é o dinheiro do seu filho. Não engana um Santo. Beijinhos D. Dolores", foi o comentário onde a matriarca do Clã Aveiro decidiu colocar um "like".



A relação entre a mãe de Ronaldo e a namorada do jogador começa a ser inexistente.