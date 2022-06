O Salão Erótico do Porto está de volta e traz consigo muita ousadia. Ao longo de quatro dias serão muitas as atrações na Exponor, em Matosinhos. As novidades desta 14ª edição passam por uma área dedicada à educação sexual, um palco onde atores fazem demonstrações do uso de brinquedos eróticos e um outro palco com atores e conteúdos nacionais.









Ver comentários