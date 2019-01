Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Drogaram-se no meu carro", diz Maria Cerqueira Gomes sobre assalto no Porto

Apresentadora confessou que carro foi assaltado durante este fim de semana.

12:58

A apresentadora do programa 'Você na TV', Maria Cerqueira Gomes, contou um episódio de que foi alvo este fim de semana, no Porto, durante a emissão do programa da TVI, esta segunda-feira. "Drogaram-se no meu carro", disse.



"Sabes que me assaltaram o carro este fim de semana? Aliás, tenho de falar com o presidente da Câmara Municipal do Porto porque passo cinco dias em Lisboa e nada acontece. Vou duas noites ao Porto e o carro é assaltado", revelou Maria Cerqueira Gomes, durante a conversa que manteve com o colega de trabalho, Manuel Luís Goucha.



"Estava tão excitada para ver o meu filho que não o fechei, portanto é normal que o carro tenho sido assaltado", avançou.



A apresentadora afirmou que lhe roubaram os óculos de ver e "fumaram um charro", admitindo também que dentro do veículo estava o contrato de trabalho que assinou com a estação televisiva.