Nove anos depois do ‘Big Brother VIP’, a TVI volta a apostar num ‘reality show’ com figuras públicas. São 13 as celebridades que aceitaram participar no ‘Big Brother Famosos’, entre elas Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, o antigo futebolista Mário Jardel, o ator Nuno Homem de Sá e a atriz Laura Galvão.