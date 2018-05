Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dua Lipa de férias no Douro

Cantora, que no ano passado esteve no Alentejo no Festival Sudoeste, subiu agora ao norte para uns dias de descanso.

08:50

O Douro foi a zona escolhida por Dua Lipa para uns dias de férias em Portugal.



A cantora britânica partilhou algumas fotos com os fãs na sua página oficial do Instagram e parece estar rendida aos encantos do Douro. "Aqui para sempre", escreveu.