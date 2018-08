CM surpreende Rita Pereira e Cláudia Vieira a banhos.

São duas das mulheres mais sensuais do País e estiveram juntas no Algarve para gozar uns dias de descanso. Amigas há 17 anos, Rita Pereira e Cláudia Vieira fizeram subir as temperaturas nos areais do Sul e mostraram que continuam a manter a boa relação que construíram nos tempos em que estavam a dar os primeiros passos na carreira, nos ‘Morangos com Açúcar’.