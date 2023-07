O ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, de 67 anos, casou no sábado com a ilustradora Joana Gonçalves, de 51, dentro de um castelo paradisíaco, em Ferragudo, no Algarve.



A cerimónia, captada em exclusivo pelo CM, foi realizada de manhã no Castelo de São João do Arade, um monumento militar classificado como Imóvel de Interesse Público que é propriedade do empresário e amigo Vasco Pereira Coutinho.









