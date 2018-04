Dwayne Johnson assume depressão e incentiva homens a procurar ajuda

O ator Dwayne Johnson assumiu, esta segunda-feira que lutou contra a depressão depois de a mãe tentar suicidar-se.

"The Rock", como é conhecido, incentivou ainda os homens, que sofrem da mesma doença, a procurarem ajuda.

"A depressão nunca discrimina", disse o ator de 45 anos aos seus quase 13 milhões de seguidores no Twitter depois de ter dado uma entrevista sobre o assunto.

"Demorei para perceber, mas o segredo é não ter medo de nos abrirmos. Especialmente nós, homens, que temos a tendência para nos fechar. Vocês não estão sozinhos", escreveu na rede social.

Dwayne Johnson, que atualmente está a divulgar o filme de animação "Rampage: Destruição Total", contou ao jornal britânico Express que, quando tinha 15 anos, a mãe, Ata, tentou matar-se, ao caminhar numa das auto-estradas mais movimentadas dos EUA, depois de a família ter sido despejada do apartamento.

Foi "The Rock" que salvou a mãe daquela estrada, contudo, depois disso, entrou em depressão, estado que agravou quando as lesões acabaram com o sonho de ser jogador de futebol americano e com o término de um namoro.



"Cheguei a um ponto em que não queria fazer nada nem ir a lugar nenhum", disse adiantando que "chorava constantemente."

Segundo a revista Forbes, Dwayne Johnson é o segundo ator mais bem pago de Hollywood, com um lucro de 65 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de euros, em 2017.





Got tons of responses to this. Thank you. We all go thru the sludge/shit and depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone



