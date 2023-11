"É a melhor profissão da vida": Influencer angaria dinheiro e ajuda desconhecidos

Com apenas 23 anos Lucas Rodrigues, mais conhecido como Lucas with Strangers, concretiza sonhos e desejos a pessoas comuns. Conta com cerca de dois milhões de seguidores na rede social Tiktok e esteve nomeado para os Globos de Ouro, na categoria de personalidade do ano na área do digital.Tudo começou há cerca de três anos e meio, quando o influencer foi assaltado e sofreu um stress pós-traumático. Começou por ter ansiedade social e medo de sair à rua. Em conversa com uma amiga chegou à conclusão que para ultrapassar o medo podia começar a realizar vídeos com estranhos.Depois de fazer algumas boas ações, dar abraços e flores, Lucas decidiu ir mais longe e tornou-se viral com a questão: "Como te posso fazer feliz?".O projeto, que era para ajudar o ‘tiktoker’ a superar um episódio pós-traumático, acabou por se tornar em algo maior.Através de uma reportagem dao influencer teve conhecimento da difícil situação em que vivia José Pereira, em Viana do Castelo, e ao não conseguir ficar indiferente decidiu ajudá-lo.Numa altura em que José só se imaginava como um sem-abrigo, viu, de repente, a vida mudar. O tiktoker ofereceu-lhe 10 mil euros e uma casa com renda paga durante um ano. "O Sr. José foi uma história que vi porque muita gente me enviou a reportagem do. Nós conseguimos angariar 8700 euros, juntei o resto para ser 10 mil [euros] e fazer um número mais bonito e depois pensámos qual é o máximo de ajuda que podemos dar. Sabia que ele [Sr. José] tinha um bocadinho mais do que quatro mil euros em dívidas em que era fiador e acabou por levar com esse dano que não foi causado por ele, então um dos objetivos era liquidar essa dívida para ter uma reforma maior e conseguir pagar uma renda", disse Lucas em entrevista aoSem desistir, o influencer pensou depois em procurar uma casa com o dinheiro que sobrou, cerca de cinco mil euros, e contou com a ajuda de um seguidor. "Houve um dia que fui gravar a primeira parte de um vídeo com o Sr. José e um seguidor, que tinha visto a minha história [no Instagram] uns dias antes, viu-nos a gravar. Foi ao pé de nós e disse que tinha um T3 que os pais iam pôr a alugar. Perguntou quanto dinheiro tínhamos, disse-lhe realisticamente quanto, e ele fez um desconto gigantesco", revelou.O influencer que torna estranhos em pessoas felizes disse ainda que continua a acompanhar José Pereira e que no final do ano lá estará "para o encaminhar".Os vídeos foram divulgados nas redes sociais onde é visível a felicidade de José que chorava de alegria e não acreditava no que lhe estava a acontecer.Lucas considera-se "apenas uma ponte" entre a comunidade e as pessoas que precisam de ajuda. E afirma que grande parte do dinheiro vem dos seguidores."Parte do dinheiro é angariado, parte do dinheiro é meu também, ou seja, no final é tudo da página, mas a parte que vem dos meus seguidores são doações, são pessoas que decidem mesmo integrar-se no projeto".O tiktoker diz que nunca tinha conseguido angariar um valor monetário tão alto e que, por vezes, se torna difícil perceber que tem esse impacto. "Isto restaurou-me a esperança da humanidade", disse, acrescentando ainda algumas pessoas doaram dinheiro pela primeira vez.Até hoje, Lucas não sabe como conseguiu ganhar a confiança da comunidade, mas acredita que muito se deve aos vídeos que faz. "Os vídeos têm um impacto muito forte. Aqui é uma coisa muito direta, sabes exatamente quem estás a ajudar, qual é o motivo e a ajuda que vai ser dada. Digo tudo antes de ajudar. Digo que é nisto que vamos gastar o dinheiro, é este o dinheiro que precisamos e é esta a situação. Se ajudares vais saber que fizeste parte da história e eu acho que isso é muito direto", acrescentou.Apesar de contar com milhares de seguidores, para Lucas as redes sociais "são um vício terrível". "As redes são maravilhosas como caminho para o bem, mas um péssimo vício. Acho que têm mais lados maus do que lados bons", disse.O jovem comunica muitas vezes com os seguidores através de um canal de transmissão no Instagram que conta com cerca de 10 mil pessoas. Diz que é muito mais prático enviar uma mensagem e não se preocupar com a imagem.Depois de ajudar o tiktoker tenta acompanhar a pessoa de forma a ter a certeza de que "o dinheiro está seguro e a ser bem gasto" e afirma que algumas pessoas continuam a ligar-lhe passado um ano "apenas para agradecer".Há dias em que tudo muda. O influencer, que está por detrás de um dos projetos mais impactantes e solidários, conta já com uma vasta equipa que o ajuda a selecionar histórias e a realizar desejos, algo que pretende continuar a fazer por muito tempo.O jovem tiktoker entrou para a universidade com o objetivo de estudar Gestão, mas acabou por desistir do curso e atualmente não pensa em voltar. "Esta é a melhor profissão da vida. E por mais que seja extremamente desgastante tenho o coração cheio e quentinho", disse.