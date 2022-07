"É admiração cultural": Rita Pereira reage a acusações sobre "apropriação cultural" devido a penteado

A atriz Rita Pereira reagiu à polémica em esteve envolvida nos últimos dias após ter divulgado o novo penteado com tranças africanas e explicou que apenas se trata de "admiração cultural".

Depois de várias mensagens negativas a acusar a atriz de apropriação cultural, Rita Pereira, numa publicação na rede social Instagram, salientou que se está a justificar por ser um "assunto realmente importante".





A atriz começa por explicar que é bem informada sobre o tema e desde que se conhece, que é "contra a desigualdades, a discriminação social, o racismo". Rita Pereira relembra ainda ter sido das primeiras pessoas a falar sobre racismo em televisão."O facto de respeitar, admirar e honrar a cultura africana, sendo ativista em relação ao racismo, faz com que [a situação] não seja apropriação cultural mas sim admiração cultural", explica a atriz.

A atriz conclui com o desejo de que esta polémica possa trazer a debate publico a questão da aceitação da cultura capilar na sociedade e reforça que "o facto de usar tranças ou twists é uma admiração, respeito e acima de tudo faz parte da globalização".



Rita Pereira tinha sido alvo de várias críticas depois de ter adotado um novo look com tranças, de origem africana sendo, inclusivamente, acusada de apropriação cultural.



Numa publicação na conta pessoal do Instagram, Rita Pereira revelou a transformação de visual através de um vídeo no qual aparece a dançar e cantar o tema 'Sou Filha da Tuga' - da cantora Irma, que passa uma clara mensagem sobre o racismo em Portugal.



"Tu não és preta para os brancos, vocês nunca vão ser pretos, nunca, e nunca vão saber o que é ser preta principalmente aqui em Portugal. Pelo facto de gostares da nossa cultura e de ela fazer parte dos teus laços, não és preta e nem vais ser. E por seres tão privilegiada por ser branca, consegues cantar esta letra e meter na Internet como se nada fosse. Aliás, quem fez a letra foi a mesma coisa", comentou uma seguidora na publicação.