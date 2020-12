Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ba´rbara Bandeira (@barbarabandeiraa)

Bárbara Bandeira, amiga de Sara Carreira, reagiu no Instagram à morte da filha de Tony Carreira. A mensagem foi publicada no Instagram."E assim digo que te amo, que te amei e que te vou amar", escreveu a cantora num texto divulgado nas redes sociais. "E assim me correm as lágrimas pela cara de tanto me lembrar de ti, do quão bonita és", referiu.