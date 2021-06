"E está velhinho, imagina se estivesse novinho": Elma Aveiro faz homenagem a Ronaldo nas redes sociais

Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para homenagear o irmão depois do craque português ter sido eleito o melhor jogador em campo no jogo da seleção lusa contra a Hungria no Euro2020 e o primeiro jogador na história a marcar golos em 5 campeonatos do Europeu.



"Orgulho da minha vida", escreveu a empresária na conta pessoal do Instagram num texto que acompanha uma foto de Ronaldo a segurar o troféu.

"E tá velhinho imagina se estivesse novinho... aceita que dói menos", referiu ainda a irmã de Ronaldo que aproveitou o momento para responder aos críticos.



O jogador conquistou mais um recorde aos 36 anos.