“É extraordinário”: Aurea rendida ao talento do namorado

“Ele é um ator extraordinário e está maravilhoso na série”, começa por dizer a artista, que foi assistindo bem de perto à construção da personagem - Diogo Martins interpreta o cantor Marco Paulo na juventude no decorrer da produção. “Eu ouvia-o a cantar lá por casa e posso dizer que ele canta muito bem. Não precisa de grande ajuda da minha parte. Ele é magnífico”, elogia.



São atualmente a cara-metade um do outro, mas Aurea, de 35 anos, e Diogo Martins, de 30, completam-se também nas respetivas carreiras, ela como cantora, ele como ator. A artista confessa-se agora rendida ao talento do namorado que mostrou os seus dotes vocais na série ‘Marco Paulo’, a estrear brevemente na SIC.“Ele é um ator extraordinário e está maravilhoso na série”, começa por dizer a artista, que foi assistindo bem de perto à construção da personagem - Diogo Martins interpreta o cantor Marco Paulo na juventude no decorrer da produção. “Eu ouvia-o a cantar lá por casa e posso dizer que ele canta muito bem. Não precisa de grande ajuda da minha parte. Ele é magnífico”, elogia.

Com um novo tema, o primeiro em português, ‘Volta’, acabado de lançar, a cantora revela que Diogo é um dos seus “maiores críticos”, mas que também ela o tem ajudado na representação dentro das suas possibilidades, claro. “Já aconteceu passar texto e dar-lhe as deixas”, diz, entre risos, ao CM. Aurea e Diogo Martins começaram a namorar há cerca de dois anos e a relação parece estar para durar. Este ano passam o Réveillon juntos na terra da cantora, no Algarve.