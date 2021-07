"É mentira": 'Ex' de Pipoca Mais Doce diz que não terminou casamento por email

Esta terça-feira, Ricardo Martins Pereira, ex-marido da Pipoca Mais Doce, esteve a responder a várias questões dos seguidores no seu Instagram e colocou um ponto final na história partilhada pela 'ex' de que teria terminado o casamento de 10 anos por email."Não acabei. Isso é uma invenção. (...) Nunca desmenti isso porque optei por nunca desmentir nada, porque se o fizesse acredito que estaria a abrir uma porta perigosa, já que teria de andar sempre a desmentir tudo, e não quero isso. É mentira que tenha terminado o casamento por mail", começou por explicar.Leia a notícia completa no site Vidas