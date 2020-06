"É o amor da minha vida": Mulher de Pedro Lima quebra silêncio após morte do ator

A mulher de Pedro Lima quebrou esta segunda-feira o silêncio após a morte do ator."O Pedro sempre foi um homem de família e nunca foi de baixar a guarda perante as adversidades da vida. Tudo o que estava ao seu alcance sempre cumpriu com um rigor único", começa por escrever Anna Westerlund.Anna Westerlund não esconde o choque da partida precoce do companheiro: "A vida também nos surpreende com momentos trágicos. Levou-nos o amigo, o profissional, o marido e o pai excecional que todos conhecemos".Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto numa praia de Casais no sábado passado.