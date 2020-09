Ver esta publicação no Instagram O futuro. ♥? Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 31 de Ago, 2020 às 4:00 PDT

De regresso à TVI, Cristina Ferreira tem vindo a prometer que "setembro é já amanhã" e que com o novo mês, a apresentadora e a estação de televisão de Queluz de Baixo iam trazer surpresas aos telespectadores. Não mentiu: Hoje começa setembro e com o novo mês vem a revelação daquele que será o programa da empresária."Dia da Cristina" é o nome do novo programa e a também empresária revelou à meia noite desta terça-feira o teaser do projeto.