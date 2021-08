Carlos Samora, a única visita que Rogério Samora recebe no Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, desde que sofreu uma paragem cardiorrespiratória, no dia 20 de julho, revelou ao CM que ainda não há evoluções favoráveis no estado de saúde do ator."Falo todos os dias com os médicos e vou visitar o Carlos às segundas e quartas-feiras ao hospital.