A política não conhece nenhuma regra ou código de estilo explícito. No entanto, os candidatos a cargos públicos sabem que, para conseguir ser eleitos é preciso olhar, falar e agir de acordo com a posição pretendida. No ambiente certo, um





Leia o artigo completo na MUST mais casual pode ajudar a pessoa a tornar-se mais acessível e a passar a mensagem de que se está disposto a ouvir, assim como em certos momentos de campanha ou dos debates é necessário roupa mais formal.

look