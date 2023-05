Dolores Aveiro foi a figura de destaque na inauguração de uma ótica no Funchal, na Madeira. Neste evento, a mãe de Cristiano Ronaldo foi questionada pela CMTV sobre a suposta separação entre o jogador e Georgina Rodríguez e o estado de saúde da neta, Eva.



Quanto à crise no relacionamento do internacional português e da modelo espanhola, a matriarca da família Aveiro garante que tudo não passa de mais uma polémica a envolver o casal.









