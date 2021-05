“É Urgente O Amor": Marido de Maria João Abreu partilha texto da atriz

"Partilho aqui esse texto, para que todos possam melhor compreender o ser imenso e intenso que a minha Joao é. Porque não deixou de o ser. Nunca deixará", escreveu.



João Soares, o marido de Maria João Abreu, partilhou esta quarta-feira uma nova publicação em homenagem à atriz. O músico decidiu partilhar um texto escrito pela artista no final de 2020 para o Jornal Mãos Unidas em que falava da importância do amor.Maria João Abreu morreu no passado dia 13 de maio após estar 13 dias internada vítima de aneurisma.