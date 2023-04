Ed Sheeran canta "Thinking Out Loud" em tribunal para se defender de acusação de plágio

O cantor britânico Ed Sheeran tocou e cantou a canção "Thinking Out Loud" esta quinta-feira no banco dos réus no tribunal federal de Manhattan, nos EUA, durante o julgamento em que é acusado de plagiar o clássico de Marvin Gaye "Let's Get It On".De acordo com a agência Reuters, Ed Sheeran está a ser processado pelos herdeiros do compositor Ed Townsend, coautor do tema editado 1973, que alegam que há elementos rítmicos que foram usados sem permissão. Os herdeiros de Townsend querem uma parte dos lucros de "Thinking Out Loud"."Inspiro-me muito em coisas da minha vida e da minha família", afirmou o cantor em tribunal.Ed Sheeran também referiu que a canção foi um processo de colaboração com a amiga Amy Wadge, que começou a dedilhar os acordes do tema durante uma visita à sua casa em Inglaterra."Quando escrevo melodias vocais, é como se fosse fonética", acrescentou Ed Sheeran. Depois, agarrou numa guitarra que estava atrás do banco das testemunhas, tocou a progressão de acordes da canção e cantou as palavras iniciais: "When your legs don't work like they used to".No início desta semana, os advogados dos herdeiros exibiram um vídeo de Sheeran a fazer uma transição perfeita entre "Thinking Out Loud" e "Let's Get it On", numa atuação ao vivo que, segundo eles, equivalia a uma confissão de que tinha copiado a canção.O julgamento deverá ser retomado na segunda-feira.