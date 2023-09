Ed Sheeran invade casamento em Las Vegas e dedica música de novo álbum aos noivos

O cantor britânico Ed Sheeran invadiu um casamento em Las Vegas para fazer uma serenata aos noivos. O casal ficou sem palavras e teve a oportunidade de ouvir "Magical" em primeira mão, música do novo álbum "Autumm Variations". O momento foi partilhado nas redes sociais há cerca de duas semanas.O compositor abriu as portas da Little White Chapel com um pequeno coro para surpreender Jordan e Carter Lindenfield durante a cerimónia de união."Invadi um casamento, isto é mágico", escreveu na legenda do vídeo do momento que partilhou no Instagram.O novo álbum de Ed Sheeran tem data de lançamento marcada para dia 29 de setembro, próxima sexta-feira.