Ed Sheeran revela que não tem telemóvel desde 2015

Ed Sheeran revelou publicamente, esta segunda-feira, que decidiu livrar-se do telemóvel há cerca de sete anos. "Eu não ando com um telemóvel... Não tenho um desde 2015", explicou o cantor numa entrevista dada ao podcast The Collector's Edition.



Na mesma conversa, Ed Sheeran explicou os motivos que o levaram a tomar essa decisão, que está relacionada com a saúde mental. "Fiquei mesmo muito sobrecarregado e triste com o telemóvel... Gastava o meu tempo todo. Não cortei o contacto com as pessoas, apenas o limitei. Agora, tenho um email e, de vez em quando, abro o meu computador e respondo a 10 emails de cada vez. Depois volto à minha vida e não me sinto sobrecarregado por isso", disse Ed Sheeran.





Ainda sobre as vantagens, o artista britânico sublinhou que agora consegue ter "momentos ininterruptos" com as pessoas que ama.