"Ele não merece": as mensagens para Tony Carreira após sofrer enfarte do miocárdio

Mais de seis meses após o acidente vitimou a vida à filha, Sara, de apenas 21 anos, o coração traiu Tony Carreira, que sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio e teve de ser intervencionado de urgência, no Algarve. Alguns dos amigos do cantor manifestaram-se, revelando o apoio à família e ao artista."Eu desejo-lhe muita força. Ele que pense na filha que vai recuperar. Muita força, beijinhos", disse Dolores Aveiro emocionada. Em declarações à TVI, a mãe de Ronaldo enviou as melhoras a Tony Carreira, ela que em abril tinha publicado uma das primeiras fotos do cantor depois da tragédia.A cantora Rebeca mostrou-se solidária com o sofrimento de Tony Carreira neste momento difícil."Estou sempre ao lado dele. Ele sabe disso. Espero que ele recupere rapidamente. Fiquei em choque quando soube do que aconteceu. O Tony está cansado de sofrer. Só espero que ele fique bem.""Gosto de toda a família. já tive a oportunidade de trabalhar com os filhos e são pessoas maravilhosas.espero que o Tony recupere rapidamente", disse a atriz."O Tony não merece tudo isto que se tem passado. É um ser humano especial, tal como toda a família."Foram as primeiras palavras de Mico da Câmara Pereira, que se revelou estupefacto com a situação vivida pelo cantor romântico. "Espero que viva em paz e que recupere o mais rápido possível", concluiu emocionado.