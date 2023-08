"Ele não se queria matar": Mãe de Angus Cloud fala sobre a morte do ator de Euphoria

A mãe de Angus Cloud, ator de Euphoria que morreu a 31 de julho, disse que o filho "não se queria matar". O ator Angus Cloud foi encontrado morto dentro de casa dias após o funeral do pai. A causa da morte ainda não foi revelada.A mãe, Lisa, escreveu no Facebook que, apesar de Cloud ter estado "numa profunda tristeza", o último dia foi "um dia de alegria"."Quero que todos saibam que aprecio o vosso amor pela minha família nesta altura tão difícil. Também quero que saibam que, apesar de o meu filho ter sofrido muito com a morte prematura do pai devido a um mesotelioma, o seu último dia foi de alegria", escreveu a mãe."Ele estava a reorganizar o seu quarto e a colocar objetos pela casa com a intenção de ficar algum tempo na casa que amava. Falou da sua intenção de ajudar a sustentar as suas irmãs na universidade e também de ajudar a sua mãe emocional e financeiramente. Não se queria matar", acrescentou.Angus Cloud participou em vários projetos, mas foi com a personagem Fezco, em Euphoria, que ganhou fama."Quando nos abraçámos à noite, dissemos que nos amávamos muito e ele disse que nos veríamos de manhã. Não sei se ou o que é que ele terá posto no corpo depois disso. Só sei que ele pôs a cabeça na secretária onde estava a trabalhar em projetos artísticos, adormeceu e não acordou", disse a mãe no Facebook.