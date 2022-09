Elegância e brilho marcam passadeira vermelha dos Emmy Awards 2022

A passadeira vermelha dos Emmy Awards 2022 estendeu-se, na noite de segunda-feira, para receber os protagonistas que mais brilharam em televisão durante o ano. Ainda que os prémios sejam dedicados à ficção, a moda esteve em destaque e, também aqui, houve muito brilho no que toca à escolha dos modelos.Zendaya, vencedora do prémio de Melhor Atriz de Drama, com ‘Euphoria’, esteve em destaque com um longo vestido preto. Lizzo foi outra das mulheres da noite ao vencer o Emmy de Melhor Série de Competição com ‘Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls’. No discurso, falou da representatividade em televisão.